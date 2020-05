L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo spaccio senza limiti a Ballarò. Undici le misure cautelari per spaccio eseguite dai falchi della squadra mobile, una in carcere,8 agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora. Quasi tutti gli indagati erano già stati arrestati o denunciati per spaccio nel corso delle indagini svolte dalla Mobile da settembre 2018 all’aprile successivo, ma per gli interessati si era trattato a quanto pare solo di un incidente di percorso. I pusher si piazzavano proprio a pochi passi da pub e piccoli ristoranti, spesso avevano gli stessi clienti. Prima un tiro di cocaina e poi una serata in allegria al pub.