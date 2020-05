L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui dubbi di Sicindustria e dei sindaci sulla Finanziaria Bis della Regione Sicilia. «Alcune aziende preferiranno non riaprire piuttosto che indebitarsi in un clima di incertezza» ha detto ieri il vicepresidente Alessandro Albanese. Orlando avverte: «La Regione ha compiuto uno sforzo poderoso. È evidente che ove non si superassero vincoli, procedure ed ostacoli che condizionano la concreta utilizzabilità della gran parte delle risorse previste si creerebbe una crisi economica, sociale e istituzionale di dimensioni altrettanto poderose». Sono scottati,i sindaci, dalle difficoltà che tengono bloccati cento milioni di fondi europei annunciati il 28 marzo per sostenere le famiglie indigenti.