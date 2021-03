L’edizione odierna del Giornale di Sicilia si occupa della curva del contagio da Coronavirus in Italia, che torna a far tremare il Paese.

I numeri confermano la preoccupazione espressa dagli scienziati, che più volte nei giorni scorsi hanno ribadito la necessità di rafforzare e innalzare le misure a livello nazionale e locale e di ridurre drasticamente la mobilità e le interazioni tra i cittadini: anche ieri quasi 21mila nuovi positivi, il

tasso di positività che sale di ben un punto e si assesta al 7,6% e altri 207 morti, con il numero delle vittime che nelle prossime ore supererà la cifra dei 100mila dall’inizio dell’emergenza.





Nei reparti ordinari degli ospedali ci sono stati altri 443 ingressi, con il totale dei ricoverati che è tornato

sopra i 21mila. E le terapie intensive crescono costantemente da 18 giorni: oggi ci sono 2.605 pazienti, oltre 500 in più in due settimane. Nove regioni, inoltre, hanno superato la soglia critica del 30% di occupazione dei posti in rianimazione.

Possibili, alla luce di questi numeri, nuove chiusure diffuse su tutto il territorio nazionale.