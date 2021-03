L’edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza il match di ieri Palermo-Juve Stabia 2-4. La più pesante sconfitta interna della stagione.

Il tecnico rosanero Giacomo Filippi è intervenuto così in conferenza stampa post match: «Avevamo preparato la partita sulle ripartenze

della Juve Stabia, che è molto brava in transizione, ma purtroppo ci siamo fermati in occasione del 2-1 perché credo ci fosse fallo su Luperini e non bisogna farlo. Stessa cosa sul probabile fuorigioco del terzo gol.





Siamo calati nell’attenzione, ma per voglia e volontà mi viene quasi difficile giustificare questo risultato. Gli errori si pagano e si deve lavorare. È impensabile che ad ogni presunto fallo ci si fermi, dobbiamo adeguarci noi alla direzione arbitrale, questa è una mia colpa su cui dobbiamo lavorare. Io mi sento l’allenatore del Palermo e lavoro per questo, poi domani si vedrà. Non credo di dovermi preoccupare».