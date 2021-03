L’edizione odierna del Giornale di Sicilia riporta le dichiarazioni del sindaco di Corleone, Nicolosi entrato nella bufera dei cosiddetti «furbetti» del vaccino anti Covid, il quale presenterà le sue dimissioni.

Queste alcune sue parole: «Ritengo di aver fatto la scelta giusta nel decidere di vaccinarmi e di far vaccinare la Giunta. Corleone, però, ha bisogno di un sindaco pienamente legittimato e viste le critiche che ho ricevuto, non lo sono più come prima. Il nostro paese, per la sua storia, è un simbolo, una

sorta di vetrina, e questo ancor di più mi ha convinto a fare un passo indietro in questo momento.





Noi amministratori veniamo a contatto quotidianamente con i cittadini e nelle nostre zone il virus ha circolato provocando chiusure e centinaia di positivi. Noi non abbiamo commesso alcun abuso. Ci sono tanti sindaci che chiedono di essere vaccinati per potere proseguire nel lo ro duro lavoro che ormai va avanti da un anno. Con questo spirito ho deciso di vaccinarmi. E non voglio neppure far valere il fatto che ho quasi 80 anni».