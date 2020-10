L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla manovra anti-crisi. Preoccupano le ipotesi di nuove chiusure per contenere il virus e l’impatto su settori già in ginocchio per la crisi.

Si sta profilando un intervento a fondo perduto per albergatori, artigiani e commercianti, sulla falsariga di quello erogato in estate dall’Agenzia delle Entrate, con una dote di 3 miliardi.





Sempre 3 miliardi saranno i fondi che saranno stanziati con la manovra per l’assegno unico, e che si aggiungeranno al riordino degli attuali sussidi per la famiglia: il nuovo assegno universale per i figli, è l’intesa, partirà dal 1 luglio, e a regime sarà finanziato con 6 miliardi aggiuntivi.