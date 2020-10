L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. Scoppia il cluster nel reparto di Medicina dell’ospedale Civico con nove contagiati.

Un medico, cinque infermieri e tre pazienti si sono infettati dopo che un uomo, ricoverato con un tampone negativo, si sarebbe in seguito positivizzato: trasferito in un reparto Covid, poi è morto per l’aggravarsi delle sue condizioni.

Il Pronto soccorso del Civico quindi, chiude al pubblico.