L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla movida di Palermo. Il mix dei contagi da Covid in aumento e le misure più stringenti entrate in vigore hanno appensantito il clima. Pochissima gente in giro rispetto a qualsiasi altro sabato.



Alla Vucciria già venerdì pattuglie della guardia di finanza e della polizia controllavano l’area davanti ad uno degli storici locali della movida, la Taverna azzurra.



«Il problema è che ora, se si vuole fare un aperitivo, bisogna pensarci

con qualche giorno di anticipo. Con queste regole si può solo bere al tavolo e bisogna prenotarlo per tempo. E non c’è più il piacere di bere una cosa

in compagnia in piedi. Ma i tempi che stiamo vivendo sono questi ed è giusto rispettare i provvedimenti», osserva Mimmo Pedivillano col suo

bicchiere di vino in un’enoteca di piazza San Francesco di Paola.