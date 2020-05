L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle misure di aiuto alle famiglie contenute nel decreto Rilancio. Bollette e affitti più leggeri per le imprese, premi fino a 1.000 euro per medici e infermieri. Presenta 258 articoli e include anche il rinvio a settembre delle scadenze fiscali e aiuti concreti per le prossime vacanze degli italiani. Il reddito di emergenza andrà in soccorso delle famiglie più bisognose e sarà riconosciuto in due quote, tra i 400 e gli 800 euro in base al nucleo. Il governo stanzia un miliardo in due anni per l’istruzione. per aziende e autonomi con partita Iva con ricavi o compensi fino a 5 milioni arriveranno gli indennizzi a fondo perduto. In arrivo anche un alleggerimento delle bollette per le piccole imprese. Sul fronte sanità, ci saranno aiuti al personale in prima linea e misure per aiutare i cittadini nell’acquisto delle mascherine. In arrivo anche un premio fino a 1000 euro per tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri.