L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui problemi di liquidità dei Comuni siciliani. La semplice sospensione dei tributi locali a causa dell’emergenza Coronavirus ha svuotato le casse. I 390 primi cittadini siciliani si riuniranno oggi per l’assemblea straordinaria dell’Anci. Il vicepresidente Paolo Amenta afferma:«Siamo già in una fase in cui è probabile che tanti Comuni finiscano in dissesto. Serve liquidità entro giugno e le misure messe in campo non garantiscono che sia così». I sindaci temono le lunghe tempistiche.