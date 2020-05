L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’estate post-Covid 19. Il Comitato tecnico scientifico sta creando delle regole specifiche per la stagione turistica. I vacanzieri dovranno cambiare abitudini: dai turni sotto gli ombrelloni all’addio al buffet, alle tende in montagna, al turismo di prossimità (che, tradotto, significa vicino casa) che prevarrà sulle mete esotiche. Gli ombrelloni saranno decimati: verrà stabilita la distanza minima tra un ombrellone e l’altro. Bagnini o steward dovranno verificare il rispetto delle prescrizioni. Nelle spiagge libere spetterà ai Comuni – e non sarà semplice – vigilare su distanze ed assembramenti e prevedere un contingentamento degli accessi. Alberghi e villaggi dovranno ridurre la capacità ricettiva.