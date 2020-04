L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle misure che verranno attuate nella Fase 2. Ci sarà il rinvio di sugar e plastic tax (costo circa 200 milioni) che quindi dovrebbero scattare dal prossimo anno. Altri 10 miliardi arriverranno sotto forma di ristori diretti per 8 miliardi per le attività più piccole, con meno di 10 dipendenti, e con altri 2 miliardi di aiuti per affitti e bollette. A sanità e protezione civile dovrebbero andare altri 4-5 miliardi mentre il pacchetto più consistente sarà quello dei sostegni a lavoro e reddito: ci sarà il rifinanziamento di Cig e cassa in deroga per altre 9 settimane con 13 miliardi, 7 miliardi andranno all’aumento da 600 a 800 euro dell’indennità per gli autonomi, che sarà erogata per altri due mesi (aprile e maggio), mezzo miliardo servirà per la proroga dei congedi speciali e del bonus babysitter per le famiglie con i figli ancora a casa da scuola.