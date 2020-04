L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Ad Agrigento è morta una bambina di appena un anno, ma non è certo che si tratti di Coronavirus. Nel primo pomeriggio di ieri, la piccola è arrivata agonizzate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Aveva la polmonite. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei medici. Come protocollo sanitario prescrive, la bimba è stata sottoposta a tampone post-mortem per appurare la presenza o meno del virus Covid-19.