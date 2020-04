L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Controlli dal cielo e dal mare per garantire il massimo rispetto delle disposizione governative per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus in vista del 25 aprile e del 1 maggio. A disporlo il prefetto di Catania, Claudio Sammartino. Massiccio l’impiego di autopattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e delle Polizie locali, con il supporto dei militari dell’Esercito e della Capitaneria di Porto. I militari dell’Esercito svolgeranno anche compiti di osservazione e di controllo di persone, di eventuali assembramenti e di esercizi commerciali.