L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo stop a 7 canali Telegram che violano il diritto d’autore online. La Fieg aveva chiesto la rimozione di tutte le edizioni digitali di testate pubblicate su Telegram e di sospendere l’accesso all’intera piattaforma. Una richiesta, quest’ultima, che Agcom spiega però di non poter attuare. L’Autorità, in applicazione del regolamento sul copyright, ha deciso di trasmettere gli atti alla magistratura, per consentirle di perseguire penalmente tutti gli autori delle violazioni.