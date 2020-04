L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’omicidio di Angela Maria Corona, decapitata a Bagheria. A una settimana dal ritrovamento dei suoi resti, non è stato possibile effettuare l’autopsia. Mancano troppi pezzi del corpo, a partire dalla testa. Il sospetto degli investigatori è che il delitto sia maturato tra le mura domestiche, che la donna sia stata massacrata in casa del padre al culmine di una lite forse per questioni economiche. Gli assassini avrebbero fatto a pezzi il cadavere per riuscire a metterlo in un sacco della spazzatura. Poi il viaggio per disfarsi dei resti in una zona isolata immersa nelle campagne. Dove anche gli animali selvatici potrebbero avere fatto scempio del corpo.