L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà degli ospedali di Palermo. L’ultima infornata di personale stabilizzato è degli ospedali riuniti «Villa Sofia-Cervello» che, con la delibera del 22 aprile, ha immesso in ruolo di 31 infermieri in possesso, alla data del 31 dicembre scorso, dei requisiti previsti, mentre appena una settimana prima era stata pubblicata la graduatoria per il contratto sottoscritto da 23 medici. Dal primo maggio al Policlinico passeranno a tempo indeterminato quindici infermieri, dodici operatori socio-sanitari, un’ostetrica, quattro tecnici di radiologia e uno di laboratorio «per il soddisfacimento e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza» dell’ospedale universitario.