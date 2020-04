L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli obblighi della Fase 2. Per evitare ore di punta ci saranno tariffe differenziate nelle diverse fasce e poi biglietti elettronici e posti distanziati. Diverse le regole che dovranno essere attuate su bus, metropolitane, treni, aerei. Si prevedono percorsi a senso unico in entrata e in uscita, «marker» a terra per rispettare il distanziamento sociale, sistemi contapersone (telecamere e personale), annunci e cartelli che indichino possibili sospensioni del servizio per motivi di sicurezza sanitaria. Obbligo di guanti e mascherina per tutta la durata dei voli, possibilità di eliminare il controllo dei biglietti e la vendita a bordo di treni e bus, misurazione della temperatura in stazioni e aeroporti, sanificazioni. Si userà la mascherina anche sul bus.