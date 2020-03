L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” approfondisce l’emergenza Coronavirus. Il lockdown sarà prolungato almeno di 15 giorni, Pasqua compresa. Secondo gli esperti, il picco potrebbe arrivare in 7-10 giorni e successivamente potrebbe esserci un calo dei contagi. Secondo il virologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti non si può «mandare le persone a lavorare senza fare prima il test per vedere se sono positive». Al momento, l’ipotesi è quella di un blocco fino al 18 aprile. L’apertura potrebbe dare la precedenza a quelle attività dove si può garantire la distanza di sicurezza.