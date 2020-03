L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle fake news ai tempi del Coronavirus. «Con la diffusione in tutto il mondo del Coronavirus –si legge nel sito newsguardtech.com -, si stanno diffondendo anche informazioni false e fuorvianti. In questa pagina dedicata al rilevamento di queste informazioni pericolose, è possibile monitorare la situazione. Di seguito sono elencati tutti i siti di notizie, fino ad ora 144, che abbiamo identificato avere pubblicato informazioni false o fuorvianti collegate al virus, in Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti. Ci sono siti noti per aver pubblicato contenuti falsi in materia di salute, e siti politici le cui teorie del complotto si estendono ben oltre

la politica. Sorprendentemente, ci sono anche alcuni siti che in genere scrivono informazioni accurate, ma che in questo caso hanno pubblicato informazioni non comprovate, che si sono rivelate false». Tra i siti menzionati emergono quelli che sostengono la teoria secondo la quale il Coronavirus sarebbe stato progettato in un laboratorio militare di Wuhan.