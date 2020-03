L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Anche ad Agrigento, Trapani e Caltanissetta stanno per terminare i reagenti con cui vengono analizzati i tamponi. Così si rischiano dei rallentamenti nella ricerca ai nuovi contagiati. In quelle province gli approvvigionamenti devono arrivare da aziende statunitensi che hanno interrotto le forniture. Dunque ci si dovrà rivolgere ad aziende europee che però hanno tempi di consegna che sfiorano le tre settimane e costi superiori. Per l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, «non ci sarà un rallentamento delle diagnosi perché anzitutto la valutazione medica è di natura clinica. La Tac può essere nelle condizioni di evidenziare una polmonite interstiziale e questa può essere messa agevolmente in correlazione dai medici con altre sintomatologie». Chi è rientrato fra il 14 e il 16 marzo non ha più l’obbligo di isolamento, così Razza ha annunciato che sta per essere disposto l’allungamento del periodo di quarantena per queste persone.