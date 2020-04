L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Pasqua blindata. Nonostante gli appelli, migliaia di furbetti continuano ad infrangere le regole delle prescrizioni. Nelle ultime 24 ore sono state sanzionate 7mila persone, 113 per false attestazioni nell’autodichiarazione e 19 per violazione della quarantena. Controlli più serrati in vista di Pasqua e Pasquetta, soprattutto nelle grandi città e nelle mete turistiche.