L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione di bilancio del Comune di Palermo. Si cerca la rivisitazione dei contratti in essere. La misura che si intende mettere in atto punta a evitare costi supplementari per l’amministrazione per gli eventuali ritardi che si svilupperanno sull’esecuzione di alcuni lavori bloccati dalla norme di comportamento anti-Covid. La questione più delicata riguarda i contratti di fornitura e quelli di somministrazione, quelli cioè che durano nel tempo (ad esempio, il servizio di mensa). La riapertura in piena sicurezza del mercato ortofrutticolo con le nuove misure di sicurezza ha fatto crollare gli affari. Dell’80 per cento secondo gli addetti ai lavori.