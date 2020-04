L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. All’Oasi di Troina, il numero delle infezioni è salito a 135. Nella casa di riposo di Villafrati è salito a 74 persone. Secondo il nuovo bollettino dell’emergenza, diffuso ieri pomeriggio dalla Regione, le vittime dell’epidemia sono adesso 93, con cinque casi in più rispetto a mercoledì scorso. Si contano nell’Isola 92 guariti e 1606 malati, di cui 576 ricoverati – 73 in terapia intensiva – e 1030 in isolamento domiciliare. Su scala provinciale, Catania resta l’area più contagiata con 486 casi, seguita da Messina con 289, Palermo 250, Enna 226, Agrigento 95, Trapani 78, Caltanissetta e Siracusa 71, Ragusa 40. Nel Messinese, preoccupa la Villa Pacis di San Marco d’Alunzio, con 9 contagiati.