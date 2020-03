L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui cambiamenti applicati ai riti pasquali. La Domenica delle Palme può essere celebrata semplicemente nelle chiese parrocchiali, senza processione. La messa Crismale non sarà celebrata e verrà rinviata a data da destinarsi. Per il Giovedì santo, la messa in Coena Domini sarà celebrata a porte chiuse e senza il rito della lavanda dei piedi e sepolcri. Venerdì santo la liturgia dell’adorazione della Croce prevede il bacio del crocifisso solo da parte del sacerdote e introduce una intenzione di preghiera «per i tribolati». La Veglia pasquale sarà celebrata solo nelle parrocchie e senza alcun battesimo. Per la Domenica delle Palme, solo nella Cattedrale di Monreale, sarà consentita una breve processione con ramo d’ulivo di palma per la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme.