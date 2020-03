L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Luca Richeldi, ordinario di malattie dell’apparato respiratorio alla Fondazione Gemelli e consulente esterno del comitato tecnico scientifico di supporto alle decisioni del Governo. «Il distanziamento sociale è una regola che dobbiamo osservare con estremo rigore. Non vorrei che leggendo i dati che parlano di diminuzione di nuovi positivi e ricoverati in terapia intensiva la gente arrivi a concludere che sia venuto il momento di riconquistare la libertà perduta. Il mio messaggio è di non lasciarci andare proprio ora che stiamo per farcela. Anzi bisogna essere ancora più severi con noi stessi. La discesa delle infezioni non sarà veloce come è stata la salita».