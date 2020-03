L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli aiuti alimentari previsti per le famiglie. La piattaforma su cui le famiglie bisognose sono invitate a registrarsi è esplosa e da oggi alle 18 le operazioni verranno sospese per il necessario reset. Gli “esclusi”, a causa di errori nell’invio della domanda, riceveranno una mail con ulteriori spiegazioni. «In poche ore – spiega il sindaco Leoluca Orlando – la macchina comunale si è mobilitata per realizzare un sistema complesso e completo che risponda ad una emergenza di dimensioni inimmaginabili. Allo stesso tempo ci stiamo attrezzando per evitare che qualche sciacallo provi ad intrufolarsi in un meccanismo che è e deve restare di solidarietà, emergenza e dignità per le famiglie».