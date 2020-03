L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui casi di Coronavirus nei call center di Palermo. Dopo l’operatrice di Almaviva positiva al Covid-19, ad essere stato contagiato è un dipendente di Comdata di via Ugo La Malfa che dall’11 marzo era in malattia. Tutto il personale dell’azienda, formato da 150 persone a tempo indeterminato, ha ricevuto il messaggio di non presentarsi in ufficio. L’Asp ha attivato le procedure per stabilire chi ha avuto contatti con la coppia. Le prime persone lavoreranno da casa il 23 marzo. Nel frattempo c’è forte preoccupazione tra gli addetti.