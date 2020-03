L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul caos del mercato ortofrutticolo di Palermo. Tonnellate di frutta e ortaggi rischiano di andare perduti: da giovedì sono stipate mille pedane di prodotti, in attesa che la prefettura appronti un piano per garantire la ripresa degli scambi in sicurezza. Si cerca di salvare il salvabile all’ortofrutticolo, in un momento in cui i prezzi di frutta e verdura lievitano con alcuni aumenti allarmanti. Sembra quasi certo che non se ne verrà a capo entro martedì, giorno in cui si sperava di riaprire. Il presidente dell’Associazione grossisti ortofrutticoli, Alberto Argano, non nasconde lo sgomento. «Non capisco perché per una partita di calcio scendano in campo poliziotti, carabinieri e finanzieri e per rifornire la città no -dice -. In fondo si tratta di creare un cordone attorno al mercato, recintare l’area, appunto, come si fa per lo stadio».