L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni del virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università di Milano: «In assenza di un vaccino, non ci sarà un azzeramento totale dei casi di contagio, ma verso giugno o luglio, verosimilmente, potremo avere un numero ridottissimo di infezioni. È chiaro che il motore economico del Paese non può restare fermo a lungo, altrimenti andremo incontro a un disastro economico e sociale, ma per iniziare la fase 2 bisogna ancora aspettare quel valore di sicurezza cui accennavo. «Rispetto alle regioni del Nord la Sicilia ha avuto il vantaggio di adottare le misure di contenimento prima che il virus prendesse piede, e la cosa sta funzionando, ma una riapertura, adesso, brucerebbe la capacità di controllo conquistata. È vero, rispetto allo tsunami che si è abbattuto sulla Lombardia, l’Isola ha avuto un numero ridotto di contagi, ma proprio per questo motivo ci sono tantissimi soggetti che rimangono suscettibili al virus: larghe sacche di popolazione che possono creare nuovi focolai. Perché rischiare?».