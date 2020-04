L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli relativi al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus. Sarà una Pasqua blindata per tutti i siciliani. Controlli in tutta l’Isola con droni, elicotteri e mezzi stradali. A Palermo posti di blocco già operativi da ieri con code che si sono formate lungo gli svincoli autostradali per i controlli a tappeto effettuati dalle forze dell’ordine. Lungo le strade di Catania e provincia ci saranno mille gli agenti impegnati per controllare il rispetto delle ordinanze. Una buona notizia per quanti vivono in affitto in una casa dello Iacp: oltre 50 mila utenti non dovranno pagare per i prossimi sei mesi grazie ai 27 milioni stanziati dal governo regionale.