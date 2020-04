L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Salvatore Rattoballi, imprenditore palermitano che lavora in Germania: «Per fare fronte a questa crisi sono stati stanziati tantissimi soldi, sicché oggi le aziende possono avere contributi a fondo perduto in proporzione al numero di persone occupate. Chi ha fino a 5 dipendenti può avere 9 mila euro, più se ne hanno e più si può ottenere. Ci vogliono solo due giorni, basta formulare una richiesta on line con i dati della sua attività. Poi l’autorità giudiziaria controlla se quanto scritto è vero».