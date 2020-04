L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. Altri due decessi nel Palermitano e il numero sale a 17. Al Maria Eleonora Hospital gran parte dei pazienti è stata trasferita ed è stata avviata un’attività di sanificazione. La Regione e l’Asp hanno avviato accertamenti per comprendere cosa sia avvenuto nella clinica, come abbia potuto diffondersi il virus tra ricoverati e personale. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha annunciato un’ispezione nella struttura sanitaria specializzata in cardiochirurgia.