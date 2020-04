L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla fase 2. I settori dell’automotive e della metallurgia potrebbero tornare presto attivi, mentre la moda pressa. La riapertura delle scuole è indirizzata verso settembre. Il calcio preme per la data del 31 maggio, ma il comitato tecnico scientifico frena. Sul fronte del lavoro, si pensa di scaglionare gli ingressi, con turni rimodulati e fornitura di 2 mascherine per turno. Regioni come la Lombardia e la Campania mostrano rigore sulla possibilità di riaprire cartolerie e librerie. Il Lazio posticipa invece al 20 aprile la riapertura delle librerie per consentire ai proprietari di mettere in sicurezza i locali. Nessuna possibilità che il turismo venga bloccato in estate, si andrà al mare regolarmente.