L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui “nuovi” sintomi per riconoscere il Coronavirus. Potrebbe colpire altri organi come il cervello, il cuore e la pelle. Il Coronavirus potrebbe dare problemi neurologici anche prima della comparsa dei sintomi respiratori: ictus, convulsioni, delirio sono tra i sintomi registrati in diversi casi clinici nel mondo e anche in Italia. Un primo caso si riferisce ad una cinquantenne di Detroit in stato confusionale che lamentava un forte mal di testa. Eseguita una risonanza al cervello i medici hanno constatato infiammazione e gonfiore in diverse regioni neurali e morte di neuroni. Hanno diagnosticato alla donna una rara condizione, l’encefalopatia acuta necrotizzante. Analoghi casi sono stati riportati in Italia: secondo Alessandro Padovani, dell’Università di Brescia nel cui ospedale è stata aperta un’unità Neurocovid per trattare i casi di Coronavirus con sintomi neurologici, alcuni pazienti manifestano sintomi come il delirio ancora prima di presentare i classici sintomi respiratori dell’infezione.