L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui tamponi eseguiti ai rientranti dal Nord. 20 persone sono risultate positive al Covid-19 nel weekend. Il numero totale dei contagiati rientrati in Sicilia sale a 60. Razza ha deciso di prolungare la quarantena oltre i canonici 14 giorni per tutti coloro in attesa del tampone o del suo esito. La scelta di limitare i tamponi solo a chi è rientrato dal 14 marzo deriva dal fatto che su questi soggetti il periodo di incubazione è ancora tecnicamente ancora in corso.