L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla quarantena dei 156 migranti giunti a bordo della nave Alan Kurdi. Saranno trasferiti sulla Azzurra della Gnv, motonave capace di ospitare fino a 488 persone, messa a disposizione dal presidente Musumeci. Nel mentre l’attacco del leader della Lega Matteo Salvini. «Mentre gli italiani sono (giustamente) rinchiusi dentro casa da più di un mese per isolare il Coronavirus – tuona la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni -, a Portopalo di Capo Passero decine di immigrati africani sbarcano e circolano tranquillamente in assembramento». Attacchi di altro profilo anche dalla maggioranza. Matteo Orfini (Pd) ha definito «inaccettabile» il comportamento del governo, con riferimento alle richieste di soccorso di quattro imbarcazioni in mare, due delle quali sono poi arrivate comunque fino alle coste siciliane. Il parlamentare è tra i firmatari di una lettera inviata al premier Conte da alcuni deputati e senatori per chiedere di «intervenire prima che sia troppo tardi».