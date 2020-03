L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 85 nuovi casi, sale anche il numero dei deceduti: 17 in tutto, con 5 persone morte nelle ultime ore. Tra le vittime del virus c’è Calogero Rizzuto, 65 anni, direttore del Parco archeologico di Siracusa, ricoverato nei giorni scorsi in terapia intensiva all’ospedale Umberto I per le conseguenze dell’infezione, mentre i familiari si trovano tuttora in quarantena domiciliare. Al Garibaldi di Catania, sempre nella giornata di ieri, è morta invece Gabriella Guerini, 74 anni, presidente storica dell’associazione «Antiracket antiusura Etnea» e simbolo della lotta al pizzo nella provincia, le cui condizioni di salute si erano aggravate a causa del coronavirus. In nottata gli altri tre decessi: un novantenne di Vicari al Covid hospital di Partinico, una donna di 76 anni e un uomo di 79 all’ospedale Umberto I di Enna; erano tutti affetti da gravi patologie pregresse, comunicano i sanitari. Nell’Ennese, invece, è entrato in quarantena il reparto di Medicina dell’ospedale Basilotta di Nicosia, dove giorni fa era stato ricoverato per altre patologie un paziente risultato positivo al virus: nelle ultime ore, dopo l’isolamento di due medici contagiati, l’infezione è stata accertata anche su quattro infermieri mentre i ricoverati sono stati trasferiti in un’altra ala del nosocomio. Restando sul fronte sanitario, mentre nell’azienda etnea Stm si registra un secondo lavoratore colpito dal virus, c’è da segnalare una buona notizia che arriva dal Garibaldi di Catania. Dopo un ricovero di qualche giorno, tre pazienti contagiati «sono stati dimessi a seguito del successo delle terapie di supporto», ovvero con la combinazione di «Idrossiclorichina, Lopinar e Azitromicina»: nell’ordine, un farmaco anti malaria, un antivirale usato contro l’HIV e un antibiotico utilizzato per le infezioni polmonari. Tornando alle notizie cattive, c’è invece da registrare il decesso di altri due siciliani contagiati residenti fuori dall’Isola: a Bergamo un medico di Castelvetrano, a Bruxelles un collaboratore esterno del Palamento Ue.