A due mesi dall’imposizione del lockdown, le autorità cinesi hanno deciso di porre fine all’isolamento della provincia interna dello Hubei e della città di Wuhan voluto per arginare la pandemia Covid-19. Lo ha stabilito il centro per la prevenzione e il controllo dell’epidemia. Già a partire dalla mezzanotte di oggi, le 17 in Italia, saranno revocate le restrizioni alla mobilità nella provincia dello Hubei con l’eccezione di Wuhan, mentre la città dove è ‘nato’ il Coronavirus vedrà la fine delle restrizioni alla mobilità l’8 aprile prossimo: chi vorrà, potrà lasciare la città qualora sia munito del codice verde sanitario che ne attesta il buono stato di salute.