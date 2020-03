L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. Bisognerà attendere il 4 aprile per capire se la curva di contagio è in discesa. «Non sento di sbilanciarmi – dice il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – anche perché oggi vediamo gli effetti di quel che è avvenuto due settimane fa. Il nostro grande sforzo è evitare che Campania, Puglia, Sicilia, facciano registrare nei prossimi giorni curve di crescita come quelle che si sono viste in Lombardia. Perché i rispettivi sistemi sanitari non reggerebbero l’urto. Per ora la curva non sembra impennarsi. Si vedono ancora strade piene di gente, cosa che non vediamo ormai più in altri contesti». Il Consiglio dei ministri già oggi potrebbe approvare un decreto per un inasprimento delle sanzioni per chi viola i divieti. Con una sanzione amministrativa attorno ai 2 mila euro e la confisca del mezzo. Per gli esperti, il rallentamento potrà avvenire solo a partire dal 4 aprile.