L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla prova dell’esame di maturità. Si va verso il solo orale a distanza, se gli studenti non torneranno in classe entro il 18 maggio. Nel caso di ritorno in aula, la seconda prova sarà predisposta dalle commissioni, interne, e con un solo membro esterno, il presidente. Per quanto riguarda le classi intermedie, nessuna bocciatura sembra essere prevista alla fine di quest’anno scolastico.