L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul dibattito politico relativo alla sanità italiana. Andrea Orlando, vicesegretario del PD, ha affermato: «Dopo la crisi bisognerà iniziare a ragionare, traendo una lezione da quanto successo, e pensare se sia il caso di far tornare in capo allo Stato alcune competenze come la sanità. Con 20 regioni che parlano 20 lingue diverse, credo sia necessario riconsiderare l’ipotesi della clausole di supremazia previste dalla riforma del 2016, ovvero di un ritorno delle competenze sanitarie allo Stato centrale». Salvini risponde: «Sanità centralizzata? Orlando non sa quello che dice», cita l’esempio della Lombardia «se si dovessero aspettare dallo Stato le mascherine, l’ossigeno e le protezioni, allora campa cavallo…».