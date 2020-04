Anche Paulo Dybala è un protagonista della raccolta fondi “Insieme per Palermo” (CLICCA QUI), l’iniziativa lanciata dagli ex calciatori del Palermo e non solo, per aiutare le famiglie disagiate del capoluogo siciliano, in preda alle difficoltà derivanti dall’emergenza Coronavirus. Con una storia sul proprio profilo Instagram, il fuoriclasse argentino ha pubblicizzato l’iniziativa, come si evince in foto.