L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle misure adottate dal Governo per arginare l’emergenza Coronavirus. Nel fine settimana arriverà un decreto che garantirà 200 miliardi alle imprese medio grandi, mentre entro Pasqua si potrebbe arrivare a 40 miliardi a sostegno di sanità, aziende, lavoratori, enti locali e famiglie. Il Governo si impegna a prorogare la cassa integrazione, rinviare le tasse e aumentare il bonus per gli autonomi e chi non ha reddito. La cifrà, in aggiunta a quella relativa al decreto Cura Italia, arriverà a 60 miliardi.