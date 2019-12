L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Savoia contro l’Acireale: 10 punti recuperati in 7 giornate, da -13 a -3 e rosanero ormai alla portata dei campani. Gli uomini di Parlato sono specialisti in successi negli ultimi minuti: ed è successo anche ieri, tra l’altro con un gol (in questo caso però ininfluente) del solito Scalzone a tempo quasi scaduto. In vantaggio di due reti dopo mezz’ora, grazie alla doppietta di Ott Vale, i granata si fanno prima raggiungere e poi rimontare dal Savoia. Determinante per i padroni di casa, sul 2-1, un salvataggio in uscita del portiere Coppola su Rizzo, che avrebbe potuto chiudere la gara. Poi l’Acireale, rimasto in 10, a una ventina di minuti dalla conclusione del match, per l’espulsione dello stesso Rizzo, ha ceduto nel finale. Forse gli ospiti avevano pensato troppo presto di aver fatto propria la gara. La gara. Prime battute con le squadre che si prendono le misure a vicenda. La prima conclusione della gara è per il Savoia al 2′ con Cerone, palla deviata in angolo. Al 13′ Acireale in vantaggio. Dal limite Ott Vale calcia di destro, il suo tiro sorprende il portiere avversario Coppola e il pallone finisce nel sacco. Il Savoia prova subito la reazione. Occasioni con Osuji al 17′ e Oyewale al 19′. I granata si difendono con ordine e cercano di chiudere gli spazi. Al 27′ arriva il raddoppio. Buon recupero palla in pressione alta sulla difesa del Savoia. Uno-due Rizzo-Ott Vale al limite, con quest’ultimo che lascia partire un sinistro in diagonale che termina alle spalle di Coppola. Il Savoia corre ai ripari. Fuori un centrocampista come Luciani, dentro una punta, Orlando. Al 43′ si riapre la partita. Rondinella da poche passi a ribadire in rete, su respinta della difesa. Si va al riposo sul 2-1 per gli ospiti. A inizio ripresa arriva il pareggio: al 6′ imbucata di Tascone per Diakitè, respinge con il corpo Pitarresi, ma l’accorrente Orlando ribadisce in rete. Il Savoia capisce che può far sua l’intera posta. Al 27′ Acireale in 10: espulso Rizzo per doppia ammonizione. I granata cercano di difendere il pari. Al 41′ arriva il gol del sorpasso. Cross di Cerone dalla sinistra. Poziello spizza di testa e la palla finisce nell’angolo basso sul secondo palo. Al 44′ arriva anche il gol che chiude definitivamente la gara. Scavetto di Scalzone, imbeccato da Tascone, che supera Pitarresi in uscita.