L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Biancavilla e Marsala. Torna a vincere il Biancavilla, che all’Orazio Raiti supera di misura il Marsala (1-0) e si regala, classifica alla mano, un Natale sereno. Se in campo la formazione di Mascara si è sbloccata dopo un digiuno di quasi due mesi (ultimo successo il 27 ottobre col Giugliano), a livello societario non è da escludere un ribaltone, col presidente Ventura che starebbe seriamente pensando di lasciare la mano a nuovi acquirenti. Il silenzio stampa degli etnei a fine partita è un indizio importante sotto questo punto di vista. Il match, avaro di palle gol, è stato deciso da un gol di Aloia al 4′ del primo tempo, classica marcatura a freddo che si è tradotta in una mazzata psicologica, dalla quale il Marsala non è più riuscito a riprendersi. L’attaccante biancavillese è stato abile nel ribattere in rete, da pochi passi, una respinta corta e maldestra di Russo, dopo una conclusione non certo irresistibile di Leotta. Per il Marsala una battuta d’arresto che però non pregiudica il cammino salvezza dei ragazzi di Terranova, il Biancavilla trova un sorriso a metà: la vera partita, in questa pausa natalizia, si giocherà fuori dal campo, a livello societario.