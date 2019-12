L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sconfitta dell’ACR Messina sul campo del Giugliano. I campani si sono imposti 2-1. La gara si sblocca al 15′: ottima azione di rimessa del Giugliano, con Ragosta che si invola sulla destra e mette al centro per l’accorrente Orefice, che solo davanti a Avella non sbaglia. Al 44′ Acr in 10 per rosso diretto a Bruno, reo di aver rifilato una gomitata a Orefice lanciato verso la porta. Nella ripresa campani pericolosi con Orefice, ma Avella in uscita sventa la minaccia. Al 10′ Ragosta a lato e 2′ dopo arriva il raddoppio gialloblù: Orefice fa tutto da solo, salta due avversari in area e scaraventa in porta la rete del 2-0. Al 18′ accorcia il Messina: cross da sinistra di Manfrè per Crucitti che anticipa tutti e appoggia in rete. Al 28′ rigore per gli ospiti (trattenuta di D’Ausilio in area): dal dischetto Rossetti si ipnotizzare da Mola. Al 33′ ristabilita la parità numerica per l’espulsione di Di Girolamo (gomitata a un avversario).