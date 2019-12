L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria dell’FC Messina contro il Roccella. In una delle sue peggiori prestazioni l’Fc Messina riesce comunque a far festa battendo 1-0 il Roccella e rialzandosi subito dopo il ko patito a Cittanova. L’allenatore Gabriele, al di là della prestazione, può ritenersi comunque soddisfatto, perché i giallorossi conquistano tre punti d’oro, chiudono il girone di andata al quarto posto e si confermano in zona play-off, posizione che avevano ottenuto in settimana dopo la penalizzazione dell’Acireale. Senza Fissore, Giuffrida, Melillo, Carbonaro e Aladje, il tecnico conferma il 4-4-2 e lancia in attacco Carrozza con Coria a sostegno, mentre i calabresi rispondono con un 5-3-2 (3-5-2 in fase offensiva) con Khoris e Perkovic in un attacco che si rivela molto sterile.