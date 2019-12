L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Licata contro il Marina di Ragusa. Al 10′ la formazione di casa passa con Cannavò, che servito da Diaby, controlla e insacca. Nemmeno il tempo di esultare e nel giro di 2′ il Marina pareggia in maniera fortunata con il pallone che, respinto da Porcaro, schizza su Di Bari e termina in rete. Al 39′ il Licata passa nuovamente in vantaggio con Adeyemo, che con un preciso diagonale non lascia scampo a Pellegrino.