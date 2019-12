L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” sottolinea una curiosità. Il Palermo fallisce due rigori davanti ai propri tifosi per la prima volta dal 25 febbraio 1995, quando i rosa sbagliarono due volte dal dischetto contro il Piacenza. In quel caso, la squadra perse 2-0. Un altro portiere palermitano protagonista tra le fila avversarie: Massimo Taibi. Una coincidenza per nulla fortunata.